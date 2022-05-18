Вертольоти та артилерія: РФ стягує техніку для наступу

Травень, 18 в 7:14

На 84-ту добу повномасштабної війни росіяни стягують техніку на Північ, Схід та Південь України.

На Слов’янському напрямку для підтримки наступу на населений пункт Довгеньке армія РФ розгорнула підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

Крім того, ворог переміщає з території Російської Федерації озброєння та військову техніку, щоб доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат.

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У Луганській області на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках агресор зосередив до 15 вертольотів для авіаційної підтримки наступальних дій.

Посилюють росіяни також угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Миколаївському напрямку російські окупанти задля ураження українських військ розгорнули на вогневих позиціях до десяти батарей реактивної та до восьми – ствольної артилерії.

На Півночі в окремих районах росіяни посилюють систему протиповітряної оборони та обладнують позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 84-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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