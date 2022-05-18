Май, 18 в 19:01

18 мая в Харьковской области защитники ВСУ освободили от российских оккупантов поселок Дементиевка.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

— По результатам наступления наших войск уволен населенный пункт Дементиевка, — говорится в сообщении.

Добавим, что населенный пункт Дементиевка расположен примерно в 10-15 км от административной границе Украины с РФ. Расстояние до Харькова составляет около 30 км, до российского Белгорода – 50 км.

Сейчас смотрят

По состоянию на 84 сутки полномасштабной войны с Россией украинские защитники продолжают вытеснять оккупанта с территории Харьковской области.