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Факты / Украина

В результате наступления ВСУ в Харьковской области от оккупантов освобождена Дементиевка

Наташа Тарчевська, редактор ленты
В результате наступления ВСУ в Харьковской области от оккупантов освобождена Дементиевка

18 мая в Харьковской области защитники ВСУ освободили от российских оккупантов поселок Дементиевка.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

— По результатам наступления наших войск уволен населенный пункт Дементиевка, — говорится в сообщении.

Добавим, что населенный пункт Дементиевка расположен примерно в 10-15 км от административной границе Украины с РФ. Расстояние до Харькова составляет около 30 км, до российского Белгорода – 50 км.

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