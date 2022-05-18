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Факти / Україна

Внаслідок наступу ЗСУ у Харківській області від окупантів звільнено Дементіївку

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Внаслідок наступу ЗСУ у Харківській області від окупантів звільнено Дементіївку

18 травня у Харківській області захисники ЗСУ звільнили від російських окупантів селище Дементіївка.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

– За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що населений пункт Дементіївка розташований приблизно за 10-15 км від адміністративного кордону України з РФ. Відстань до Харкова складає близько 30 км, до російського Бєлгорода – 50 км.

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Станом на 84-ту добу повномасштабної війни з Росією українські захисники продовжують витісняти окупанта з території Харківської області.

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