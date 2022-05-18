Внаслідок наступу ЗСУ у Харківській області від окупантів звільнено Дементіївку
18 травня у Харківській області захисники ЗСУ звільнили від російських окупантів селище Дементіївка.
Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
– За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка, — йдеться у повідомленні.
Додамо, що населений пункт Дементіївка розташований приблизно за 10-15 км від адміністративного кордону України з РФ. Відстань до Харкова складає близько 30 км, до російського Бєлгорода – 50 км.
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