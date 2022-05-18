Май, 18 в 14:26

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович обнародовал карту боевых действий в Украине, изготовленную иностранными журналистами.

Освобожденных территорий в 1,5 раза больше оккупированных: новая карта боевых действий / 3 фотографии

Желтым на ней отмечены освобожденные территории, а розовым – места скопления оккупационных войск. И чем насыщеннее цвет, тем захватчиков больше.

По словам Алексея Арестовича, благодаря этой карте видно, что украинские военные освободили в полтора раза больше территории, чем сейчас временно захвачено россиянами.

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Также, добавляет советник руководителя Офиса президента, карта помогает представить, какой будет ситуация на фронте, если украинская сторона перейдет в наступление, то есть, когда розовый цвет начнет постепенно переходить в серый.

– Удерживать территории, окрашенные серым, некому. Там вообще нет войск, потому что сил у врага не хватает, – объяснил в эфире Фейгин Live Алексей Арестович.

К тому же, добавляет советник руководителя Офиса президента, карта еще и “щадит” россиян, потому что на самом деле ситуация у врага гораздо хуже.

– Россияне сосредоточены тонкой линией вдоль линии фронта от Херсона вплоть до Харькова. Под Харьковом и в районе так называемых ЛНР/ДНР их много, поэтому там более концентрированный розовый цвет. А красный – это достаточно плотное расположение войск, места, где оккупанты пытаются атаковать – Гуляйполе под Запорожьем, правый берег Днепра вместе с Херсоном и Харьковская область, потому что туда перебрасывают силы через Купянск, – объясняет советник главы ОП.

Однако Алексей Арестович советует внимательно присмотреться к городкам на Криворожском и Запорожском направлениях, в Луганской области и слева от изюмской группировки, отмеченных желтым цветом.

– Там можно увидеть маленькие островки. Сначала они были заняты российскими войсками, а теперь отбиты украинскими, – заметил Алексей Арестович.

На 84-е сутки полномасштабной войны в Украине россияне открывают огонь вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, а также усиливают наступательную группировку.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Фейгин Live, Arestovich/Official