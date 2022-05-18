Травень, 18 в 14:26

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оприлюднив карту бойових дій в Україні, виготовлену іноземними журналістами.

Звільнених територій у 1,5 рази більше, ніж окупованих: нова карта бойових дій / 3 фотографии

Жовтим на ній позначено звільнені території, а рожевим – місця скупчення окупаційних військ. І що насиченіший колір, то загарбників більше.

За словами Олексія Арестовича, завдяки цій карті видно, що українські військові звільнили в півтора рази більше території, ніж зараз тимчасово захоплено росіянами.

Зараз дивляться

Також, додає радник керівника Офісу президента, карта допомагає уявити, якою буде ситуація на фронті, якщо українська сторона перейде в наступ, тобто коли рожевий колір почне поступово переходити в сірий.

– Утримувати території, зафарбовані сірим, нікому. Там взагалі немає військ, бо сил у ворога не вистачає, – пояснив в ефірі Фейгін Live Олексій Арестович.

До того ж, додає радник керівника Офісу президента, карта ще й “щадить” росіян, бо насправді ситуація у ворога набагато гірша.

– Росіяни зосереджені тонкою лінією уздовж лінії фронту з Херсона аж до Харкова. Під Харковом та в районі так званих ЛНР/ДНР їх багато, тому там більш концентрований рожевий колір. А червоний – це досить щільне розташування військ, місця, де окупанти намагаються атакувати – Гуляйполе під Запоріжжям, правий берег Дніпра разом із Херсоном та Харківська область, бо туди закидають сили через Куп’янськ, – пояснює радник голови ОП.

Проте Олексій Арестович радить уважно придивитись до містечок на Криворізькому та Запорізькому напрямках, у Луганській області та ліворуч від ізюмського угруповання, що позначені жовтим кольором.

– Там можна побачити маленькі острівці. Спочатку вони були зайняті російськими військами, а тепер відбиті українськими, – зауважив Олексій Арестович.

Нагадаэмо, що на 84-ту добу повномасштабної війни в Україні росіяни відкривають вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, а також посилюють наступальне угруповання.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Фейгін Live, Arestovich/Official