Бронемашини Bushmaster та M113: Австралія надасть Україні допомогу на понад $60 млн

Травень, 19 в 17:04

Уряд спрямовує 14 бронетранспортерів M113 (БТР) та ще 20 захищених мобільних машин Bushmaster (БМ) в Україну для захисту від неуспішного російського наступу у східному Донбасі.

Про це йдеться на сайті міністра оборони Австралії Пітера Даттона.

Крім того, Австралія поставить 60 піддонів з медичним приладдям, яке пожертвували австралійці, а також три піддони з обладнанням для радіаційного контролю та засобами індивідуального захисту від імені Австралійського управління з радіаційного захисту та ядерної безпеки (ARPANSA) та Австралійської організації ядерної науки та технології (ANSTO).

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Ця додаткова допомога надасть подальшу підтримку уряду України у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

Нова допомога Україні у розмірі $60,9 млн (14 БТР – $12 млн і 20 БМ – $48,9 млн) збільшує загальний внесок Австралії на сьогодні до більш ніж $285 млн, пише міністр.

Він додав, що уряд Австралії продовжить шукати можливості для надання подальшої військової допомоги у випадках, коли він зможе оперативно надати Збройним силам України необхідний військовий потенціал.

– Австралія виступає на боці народу України і знову закликає Росію припинити неспровоковане, несправедливе та незаконне вторгнення в Україну, – написав Пітер Даттон.

Міністр додав, що австралійський уряд не розкриватиме подальших конкретних деталей пакету військової допомоги або домовленості про постачання на пряме прохання українських офіційних осіб та інших наших партнерів.

Наприкінці квітня понад 7 тис. українців отримали візи від австралійського уряду після початку вторгнення РФ, щоб мешкати в Австралії.

Джерело: Peter Dutton

Фото: Australian Army