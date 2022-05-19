Червоний Хрест заявляє про реєстрацію українських полонених з Азовсталі
Міжнародний комітет Червоного Хреста почав реєстрацію військовополонених, які залишають металургійний завод Азовсталь.
Про це повідомляється у Twitter МКЧХ.
За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, впродовж останніх двох днів зареєстрували сотні українських військовополонених, які залишають завод Азовсталь.
– Реєстрація військовополонених є важливою частиною нашої роботи. Дуже важливо, щоб з ними поводилися гуманно та гідно, – повідомляє МКЧХ.
Over the last 2 days, we’ve registered hundreds of prisoners of war leaving the Azovstal plant in #Mariupol.
Registering POWs is an essential part of our work.
It’s critical to ensure they’re accounted for & treated humanely and with dignity.
For more–>https://t.co/CPOTDdpRlS
— ICRC (@ICRC) May 19, 2022
Раніше у мережі з’явилося відео, на якому видно евакуацію тяжкохворих захисників Маріуполя з Азовсталі.
В американському Інституті вивчення війни повідомили, що Росія могла погодитися на евакуацію військових з Азовсталі, щоб прискорити визнання Маріуполя взятим. Крім того, російська влада планує зрівняти Азовсталь із землею.
Джерело: МКЧХ
Фото: Маріупольська міськрада