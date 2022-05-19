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Факти / Україна

Червоний Хрест заявляє про реєстрацію українських полонених з Азовсталі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Азовсталь

Міжнародний комітет Червоного Хреста почав реєстрацію військовополонених, які залишають металургійний завод Азовсталь.

Про це повідомляється у Twitter МКЧХ.

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, впродовж останніх двох днів зареєстрували сотні українських військовополонених, які залишають завод Азовсталь.

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– Реєстрація військовополонених є важливою частиною нашої роботи. Дуже важливо, щоб з ними поводилися гуманно та гідно, – повідомляє МКЧХ.

Раніше у мережі з’явилося відео, на якому видно евакуацію тяжкохворих захисників Маріуполя з Азовсталі.

В американському Інституті вивчення війни повідомили, що Росія могла погодитися на евакуацію військових з Азовсталі, щоб прискорити визнання Маріуполя взятим. Крім того, російська влада планує зрівняти Азовсталь із землею.

Джерело: МКЧХ

Фото: Маріупольська міськрада

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