Травень, 19 в 15:08

Міжнародний комітет Червоного Хреста почав реєстрацію військовополонених, які залишають металургійний завод Азовсталь.

Про це повідомляється у Twitter МКЧХ.

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, впродовж останніх двох днів зареєстрували сотні українських військовополонених, які залишають завод Азовсталь.

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– Реєстрація військовополонених є важливою частиною нашої роботи. Дуже важливо, щоб з ними поводилися гуманно та гідно, – повідомляє МКЧХ.

Over the last 2 days, we’ve registered hundreds of prisoners of war leaving the Azovstal plant in #Mariupol. Registering POWs is an essential part of our work. It’s critical to ensure they’re accounted for & treated humanely and with dignity. For more–>https://t.co/CPOTDdpRlS — ICRC (@ICRC) May 19, 2022

Раніше у мережі з’явилося відео, на якому видно евакуацію тяжкохворих захисників Маріуполя з Азовсталі.

В американському Інституті вивчення війни повідомили, що Росія могла погодитися на евакуацію військових з Азовсталі, щоб прискорити визнання Маріуполя взятим. Крім того, російська влада планує зрівняти Азовсталь із землею.

Джерело: МКЧХ

Фото: Маріупольська міськрада