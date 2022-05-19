Травень, 19 в 16:24

Збройні сили України з 5 травня на території Харківської області звільнили від ворога 23 населені пункти.

Про це на брифінгу повідомив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

За його словами, у регіоні противник посилив вогневий вплив та намагається зупинити просування ЗСУ до держкордону.

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Також окупанти продовжують обстріли кордонів Чернігівської та Сумської областей. Таким чином росіяни хочуть відволікти наших воїнів від ведення боїв на основних напрямках.

Раніше аналітики Інституту дослідження війни повідомляли, що російські військові, схоже, вирішили повністю залишити позиції навколо Харкова, оскільки Збройні сили України продовжують наступати.