Нам вдалося відібрати у Росії стратегічну ініціативу – Залужний

Травень, 19 в 22:03

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявляє, що Україні вдалося відібрати у Росії стратегічну ініціативу.

Про це він заявив на засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною.

– Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети – захоплення міста Києва. Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку, – каже Залужний.

Також він додав, що ЗСУ знищили флагманський крейсер Москва, нанесли ураження ще трьом потужним кораблям, які є основою Чорноморського флоту РФ.

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– Але росіяни підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів, у середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу. Це загроза не тільки для України, а й для країн-членів НАТО. Адже кожна така ракета несе 400-600 кг тротилу. Тому важливо зміцнювати протиракетну оборону, – підкреслив він.

Джерело: Генштаб ЗСУ