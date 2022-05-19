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Факти / Україна

Потрібно набратися терпіння: Маляр про перебіг операції з порятунку оборонців Азовсталі

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Потрібно набратися терпіння: Маляр про перебіг операції з порятунку оборонців Азовсталі

Процес визволення оборонців Азовсталі у Маріуполі триває, тому будь-яка зайва інформація може йому зашкодити.

Про це 19 травня в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 

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– У цій ситуації ми дуже обережні щодо інформації, яку видаємо назовні, тому що операція порятунку триває, і процес перемовин триває. Зазвичай такі процеси люблять тишу, – підкреслила вона.

Заступниця міністра оборони зауважила, що в ситуації, коли йдеться про життя багатьох людей, просто потрібно набратися терпіння.

– Часто наші небайдужі громадяни від того, що хочуть допомогти повернути людей, починають активну інформаційну кампанію. І, на жаль, найчастіше це шкодить перемовному процесу. В ситуації, коли йдеться про життя багатьох людей, просто потрібно набратися терпіння та усвідомити, що деякий час ми будемо стримані в подачі інформації, – сказала Ганна Маляр.

Як тільки результат перемовин буде остаточно закріплено, про це одразу публічно повідомлять.

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