Май, 19 в 12:20

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения бронежилетов, предназначенных для украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Общественная организация ЛОК – Львовский оборонный кластер – это волонтерское объединение, которое Минобороны определило главным координатором производства бронежилетов на время войны.

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Несколько дней назад ЛОК на своей странице в Facebook написал, что в сети Эпицентр продают их бронежилеты, которые должны были пойти на помощь ВСУ.

— Недавно получили сообщения сразу от нескольких волонтеров, что в сети торговых центров Эпицентр продают бронежилеты, похожие на наши… Уникальная внутренняя система идентификации, которую использует ЛОК при производстве бронежилетов, позволила установить: чехлы этих бронежилетов — нашего производства, — подчеркнули волонтеры.

Волонтеры ЛОК обратились в СБУ и Офис Генпрокурора, ведь такие действия считаются мошенничеством.

По данным СБУ, дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму 12 млн грн. Эти бронежилеты через Черкасскую военную администрацию должны были передать на нужды Вооруженных сил Украины.

— Впрочем, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов, — отметили в СБУ.

Силовики уже изъяли часть бронежилетов в одной из торговых сетей – со временем их передадут ВСУ.

В настоящее время следствие разыскивает остальные бронежилеты, а также устанавливает всех причастных к противоправной схеме.

В апреле сообщалось, что киберполиция Киева разоблачила мошенников, которые обманули покупателей на более чем 120 тыс. грн. Супруги размещали в тематических группах в мессенджерах и торговых платформах фейковые объявления о продаже бронежилетов, касок, наколенников и другой военной амуниции.

Источник: Общественная организация ЛОК, СБУ

Фото: Общественная организация ЛОК