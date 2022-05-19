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Факты / Украина

СБУ разоблачила мошенников на продаже бронежилетов, которые должны были бесплатно передать ВСУ

Марта Бондаренко, редактор ленты
СБУ разоблачила мошенников на продаже бронежилетов, которые должны были бесплатно передать ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения бронежилетов, предназначенных для украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Общественная организация ЛОК – Львовский оборонный кластер – это волонтерское объединение, которое Минобороны определило главным координатором производства бронежилетов на время войны.

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Несколько дней назад ЛОК на своей странице в Facebook написал, что в сети Эпицентр продают их бронежилеты, которые должны были пойти на помощь ВСУ.

— Недавно получили сообщения сразу от нескольких волонтеров, что в сети торговых центров Эпицентр продают бронежилеты, похожие на наши… Уникальная внутренняя система идентификации, которую использует ЛОК при производстве бронежилетов, позволила установить: чехлы этих бронежилетов — нашего производства, — подчеркнули волонтеры.

Волонтеры ЛОК обратились в СБУ и Офис Генпрокурора, ведь такие действия считаются мошенничеством.

По данным СБУ, дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму 12 млн грн. Эти бронежилеты через Черкасскую военную администрацию должны были передать на нужды Вооруженных сил Украины.

— Впрочем, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов, — отметили в СБУ.

Силовики уже изъяли часть бронежилетов в одной из торговых сетей – со временем их передадут ВСУ.

В настоящее время следствие разыскивает остальные бронежилеты, а также устанавливает всех причастных к противоправной схеме.

В апреле сообщалось, что киберполиция Киева разоблачила мошенников, которые обманули покупателей на более чем 120 тыс. грн. Супруги размещали в тематических группах в мессенджерах и торговых платформах фейковые объявления о продаже бронежилетов, касок, наколенников и другой военной амуниции.

Источник: Общественная организация ЛОК, СБУ

Фото: Общественная организация ЛОК

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