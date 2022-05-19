СБУ викрила шахраїв на продажу бронежилетів, які мали безкоштовно передати ЗСУ
Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання бронежилетів, які призначалися українським захисникам.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Громадська організація ЛОК – Львівський оборонний кластер – це волонтерське об’єднання, яке Міноборони визначило головним координатором виробництва бронежилетів на час війни.
Кілька днів тому ЛОК на своїй сторінці у Facebook написав, що у мережі Епіцентр продають їхні бронежилети, які мали б піти на допомогу ЗСУ.
– Нещодавно отримали повідомлення одразу від кількох волонтерів, що у мережі торговельних центрів Епіцентр продають бронежилети, які схожі на наші… Унікальна внутрішня система ідентифікації, яку використовує ЛОК при виробництві бронежилетів, дозволила встановити: чохли цих бронежилетів — нашого виробництва, – наголосили волонтери.
Волонтери ЛОКу звернулися до СБУ та Офісу Генпрокурора, адже такі дії вважаються шахрайством.
За даними СБУ, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму 12 млн грн. Ці бронежилети через Черкаську військову адміністрацію мали б передати на потреби Збройних сил України.
– Втім, замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів, – наголосили в СБУ.
Наразі силовики вилучили частину бронежилетів в одній із торговельних мереж – згодом їх передадуть ЗСУ.
Наразі слідство розшукує решту бронежилетів, а також встановлює усіх причетних до протиправної схеми.
У квітні повідомлялося, що кіберполіція Києва викрила шахраїв, які ошукали покупців на понад 120 тис. грн. Подружжя розміщувало у тематичних групах в месенджерах та торговельних платформах фейкові оголошення про продаж бронежилетів, касок, наколінників та іншої військової амуніції.
Джерело: Громадська організація ЛОК, СБУ