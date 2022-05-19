Травень, 19 в 12:20

Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання бронежилетів, які призначалися українським захисникам.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Громадська організація ЛОК – Львівський оборонний кластер – це волонтерське об’єднання, яке Міноборони визначило головним координатором виробництва бронежилетів на час війни.

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Кілька днів тому ЛОК на своїй сторінці у Facebook написав, що у мережі Епіцентр продають їхні бронежилети, які мали б піти на допомогу ЗСУ.

– Нещодавно отримали повідомлення одразу від кількох волонтерів, що у мережі торговельних центрів Епіцентр продають бронежилети, які схожі на наші… Унікальна внутрішня система ідентифікації, яку використовує ЛОК при виробництві бронежилетів, дозволила встановити: чохли цих бронежилетів — нашого виробництва, – наголосили волонтери.

Волонтери ЛОКу звернулися до СБУ та Офісу Генпрокурора, адже такі дії вважаються шахрайством.

За даними СБУ, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму 12 млн грн. Ці бронежилети через Черкаську військову адміністрацію мали б передати на потреби Збройних сил України.

– Втім, замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів, – наголосили в СБУ.

Наразі силовики вилучили частину бронежилетів в одній із торговельних мереж – згодом їх передадуть ЗСУ.

Наразі слідство розшукує решту бронежилетів, а також встановлює усіх причетних до протиправної схеми.

У квітні повідомлялося, що кіберполіція Києва викрила шахраїв, які ошукали покупців на понад 120 тис. грн. Подружжя розміщувало у тематичних групах в месенджерах та торговельних платформах фейкові оголошення про продаж бронежилетів, касок, наколінників та іншої військової амуніції.

Джерело: Громадська організація ЛОК, СБУ

Фото: Громадська організація ЛОК