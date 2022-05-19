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Факты / Украина

В Мариуполе оккупанты два дня скрыто вывозят погибших из драмтеатра – мэрия

Валентина Летяк, редактор ленты
Драмтеатр Маріуполь

В Мариуполе российские оккупанты продолжают доставать тела погибших из-под завалов драматического театра, чтобы скрыть следы своих преступлений. В течение двух дней замечено несколько рейсов грузовиков.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма, – уточнил он.

По его словам, к месту расчистки завалов российские захватчики никого не подпускают, за этим следит охрана.

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– Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается, – добавил Андрющенко.

Россия 16 марта сбросила мощнейшую бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, в бомбоубежище которого находились сотни мирных жителей. В результате взрыва вход завалило.

По предварительным данным, там погибло около 300 мариупольцев.

Однако точное количество уже никогда не удастся установить, поскольку оккупанты производят зачистку завалов драмтеатра.

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Фото: Петро Андрющенко

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