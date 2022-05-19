У Маріуполі окупанти два дні приховано вивозять загиблих із драмтеатру – мерія

Травень, 19 в 16:56

У Маріуполі російські окупанти продовжують вилучати тіла загиблих з-під завалів драматичного театру, щоб приховати сліди своїх злочинів. Протягом двох днів помічено кілька рейсів вантажівок.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили кілька разів вантажівками у бік Старого Криму, – уточнив він.

За його словами, до місця розчистки завалів російські загарбники нікого не підпускають, за цим слідкує охорона.

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– Операція з приховування наслідків військових злочинів триває, – додав Андрющенко.

Росія 16 березня скинула дуже потужну бомбу на будівлю драматичного театру у Маріуполі, у бомбосховищі якого ховалися сотні мирних жителів. Внаслідок вибуху вхід до нього завалило.

За попередніми даними, там загинуло близько 300 маріупольців.

Проте точну кількість вже ніколи не вдасться встановити, оскільки окупанти проводять зачистку завалів драмтеатру.

Фото: Петро Андрющенко