Май, 19 в 20:03

Враг безуспешно пытается контратаковать возвращенные позиции ВСУ в Харьковской области и штурмовать в направлении Северодонецка, но успеха не имеет.

Об этом в своде за 19 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, основные усилия врага сосредотачиваются на Донецком направлении, где оккупанты применяли авиацию, артиллерию и минометы.

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— В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка, — говорится в сообщении.

На этом же направлении в целях улучшения тактического положения в отдельных районах враг активизировал наступательные и штурмовые действия.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. С целью уточнения положения наших подразделений, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения враг вел воздушную разведку с помощью БПЛА.

Враг обстрелял из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.

На Слобожанском направлении (Харьковщина) противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения сил обороны вглубь временно занятой территории.

– В отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки с целью восстановления утраченных позиций, – говорится в сообщении.

Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Тернова и Борщева. Враг ведет усиленную воздушную разведку.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушуваха и Богородичное.

Оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года — Розовка) Ясиноватского района и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Успеха не было.

На Авдеевском направлении при поддержке артиллерии враг вел штурмовые действия в районе Новобахмутовки, успеха не имеет, понес потери и отступил.

На Кураховском направлении противник при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем вел наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, успеха не имеет.

В Лиманском направлении враг наступательные действия не проводил, обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Под прикрытием огня минометов и ствольной артиллерии продолжал мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Усилил группировку подразделениями радиоэлектронной борьбы.

В Бессарабском операционном районе на территории Приднестровского региона Республики Молдова обстановка изменений не претерпела.

— Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи изоляции районов боевых действий, ведения разведки, поддержки действий наземной группировки и блокировки гражданского судоходства, — говорится в сообщении.

На временно захваченных территориях Украины враг продолжает осуществлять меры административно-полицейского режима, нарушает права и свободы мирных жителей, запрещает свободное передвижение и перемещение на территорию, подконтрольную правительству Украины.

— Личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся. Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины. Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск.

Смотрите интерактивную карту боевых действий на территории Украины.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ