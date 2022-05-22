“Не соответствует духу альянса”: Эрдоган сообщил условия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Май, 21 в 21:10

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с условиями вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Детали договоренностей он обсудил 21 мая в телефонных разговорах с лидерами этих двух стран, а также с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Накануне стало известно, что больше всего Турцию волнует то, что Швеция и Финляндия якобы скрывают лиц, связанных с организацией государственного переворота в Анкаре 2016 года.

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В частности, речь идет о последователях Фетхуллаха Гюлена и группировки РКК — Рабочей партии Курдистана.

Турция-Швеция

Главное условие президента Эрдогана — Швеция должна снять эмбарго на экспорт оружия, которое она наложила на Турцию после ее вторжения в Сирию в 2019 году. Отметим, что Турция свои действия в Сирии не называет вторжением.

— Я буду требовать (от Швеции — Ред.) серьезных и конкретных шагов, что разделяют опасения Турции в отношении террористов РКК, а также сирийского и иракского ответвлений этой кровавой организации, — сказал Эрдоган.

Турция-Финляндия

“Проблема” Финляндии, по мнению Турции, заключается в “отсутствии борьбы с терроризмом”.

Пассивное отношение к терреристическим организациям, добавил Эрдоган, не соответствует духу НАТО.

Источник: Европейская правда