“Не відповідає духу альянсу”: Ердоган повідомив умови вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Травень, 21 в 21:10

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган визначився з умовами вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

Деталі домовленостей він обговорив 21 травня у телефонних розмовах з лідерами цих двох країн, а також із генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Напередодні стало відомо, що найбільше Туреччину хвилює те, що Швеція та Фінляндія нібито переховують осіб, пов’язаних з організацією державного перевороту в Анкарі 2016 року.

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Зокрема, йдеться про послідовників Фетхуллаха Гюлена та угруповання РКК – Робітничої партії Курдистану.

Очікування Туреччини щодо Швеції

Головна умова президента Ердогана – Швеція має зняти ембарго на експорт зброї, яке вона наклала на Туреччину після її вторгнення в Сирію у 2019 році.

Зазначимо, що Туреччина свої дії у Сирії не називає вторгненням.

– Я вимагатиму (від Швеції – Ред.) серйозних та конкретних кроків, що поділяють побоювання Туреччини щодо терористів РКК, а також сирійського та іракського відгалужень цієї кривавої організації, – сказав Ердоган.

Очікування Туреччини щодо Фінляндії

“Проблема” Фінляндії, на думку Туреччини, полягає у “відсутності боротьби з тероризмом”.

Пасивне ставлення до тереристичних організацій, додав Ердоган, не відповідає духу НАТО.

Джерело: Європейська правда