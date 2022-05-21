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Факты / Украина

Враг проводит ротацию в Мариуполе в сторону Запорожья — Андрющенко

Илья Нежигай, редактор ленты
Враг проводит ротацию в Мариуполе в сторону Запорожья — Андрющенко

Российские захватнические войска устанавливают блокпосты на грунтовых дорогах вокруг Мариуполя, из которых раньше можно было обойти попадание в плен к оккупантам. Кроме того, вокруг Мариуполя враг производит ротацию в сторону Запорожья.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блок-постах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация оккупантов. Колаборантов и представителей так называемой народной милиции ДНР меняют на представителей Росгвардии и кадыровцев, — написал он.

Кроме того, Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты устанавливают дополнительные пункты контроля и блокпосты на грунтовых дорогах, которыми можно было обойти фильтрационный контроль.

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— Фактически с сегодняшнего дня любая эвакуация из города становится невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководством страны, — написал он.

Советник мэра Мариуполя призвал всех, кто доверился российской пропаганде и информационному вбросу, и собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей, не делать этого.

— На сегодняшний день должны помнить — это дорога в один конец. Берегите себя. Мы продолжаем работать над эвакуацией, – написал он.

Ранее Петр Андрющенко показал видео, как проходит депортация из временно оккупированного Россией Мариуполя.

Источник: Андрющенко Time

Источник: УНИАН
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