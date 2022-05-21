Враг проводит ротацию в Мариуполе в сторону Запорожья — Андрющенко
Российские захватнические войска устанавливают блокпосты на грунтовых дорогах вокруг Мариуполя, из которых раньше можно было обойти попадание в плен к оккупантам. Кроме того, вокруг Мариуполя враг производит ротацию в сторону Запорожья.
Об этом в своем канале в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
– Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блок-постах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация оккупантов. Колаборантов и представителей так называемой народной милиции ДНР меняют на представителей Росгвардии и кадыровцев, — написал он.
Кроме того, Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты устанавливают дополнительные пункты контроля и блокпосты на грунтовых дорогах, которыми можно было обойти фильтрационный контроль.
— Фактически с сегодняшнего дня любая эвакуация из города становится невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководством страны, — написал он.
Советник мэра Мариуполя призвал всех, кто доверился российской пропаганде и информационному вбросу, и собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей, не делать этого.
— На сегодняшний день должны помнить — это дорога в один конец. Берегите себя. Мы продолжаем работать над эвакуацией, – написал он.
Ранее Петр Андрющенко показал видео, как проходит депортация из временно оккупированного Россией Мариуполя.
Источник: Андрющенко Time