Травень, 21 в 18:00

Російські загарбницькі війська встановлюють блокпости на ґрунтових дорогах навколо Маріуполя, з яких раніше можна було оминути потрапляння в полон до окупантів. Крім того, навколо Маріуполя ворог проводить ротацію в бік Запоріжжя.

Про це у своєму каналі в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Наші джерела з міста повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску та блокпостах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів. Колаборантів та представників так званої народної міліції “ДНР” змінюють на представників Росгвардії та кадирівців, – написав він.

Крім того, Петро Андрющенко повідомив, що окупанти встановлюють додаткові пункти контролю та блок-пости на ґрунтових дорогах, якими можна було оминути фільтраційний контроль.

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– Фактично від сьогодні будь-яка евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті перемовин керівництвом країни, – написав він.

Радник міського голови Маріуполя закликав усіх, хто довірився російській пропаганді та інформаційному вкиду, та збирався тимчасово повернутись в Маріуполь для вивозу особистих речей, не робити цього.

– На зараз маєте пам’ятати – це дорога в один кінець. Бережіть себе. Ми продовжуємо працювати над евакуацією, – написав він.

Раніше Петро Андрющенко показав відео, як проходить депортація з тимчасово окупованого Росією Маріуполя.

Джерело: Андрющенко Time