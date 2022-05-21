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Факты / Украина

Советник мэра Мариуполя показал видео, как проходит депортация из оккупированного города

Марта Бондаренко, редактор ленты
Советник мэра Мариуполя показал видео, как проходит депортация из оккупированного города

Российские военные и так называемые волонтеры блокируют любые попытки мариупольцев отказаться от эвакуации в Россию.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Он обнародовал видео принудительной депортации мирных жителей Мариуполя в РФ.

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По словам советника, российские военные и “официальные” волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от “эвакуации”.

– Район Метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию, – рассказал Андрющенко.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко

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