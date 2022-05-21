Май, 21 в 13:29

Российские военные и так называемые волонтеры блокируют любые попытки мариупольцев отказаться от эвакуации в Россию.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Он обнародовал видео принудительной депортации мирных жителей Мариуполя в РФ.

Сейчас смотрят

По словам советника, российские военные и “официальные” волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от “эвакуации”.

– Район Метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию, – рассказал Андрющенко.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко