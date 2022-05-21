Советник мэра Мариуполя показал видео, как проходит депортация из оккупированного города
Российские военные и так называемые волонтеры блокируют любые попытки мариупольцев отказаться от эвакуации в Россию.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
Он обнародовал видео принудительной депортации мирных жителей Мариуполя в РФ.
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По словам советника, российские военные и “официальные” волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от “эвакуации”.
– Район Метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию, – рассказал Андрющенко.
Источник: Петр Андрющенко
Фото: Петр Андрющенко