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Факты / Мир

В Еврокомиссии сомневаются, что Путин решится перекрыть газ всей Европе

Анастасия Гевко, редактор ленты
Поставки газу
Фото: Depositphotos

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс сомневается, про глава Российской Федерации Владимир Путин перекроет газовый кран Нидерландам или таким крупным странам, как Италия или Германия.

Об этом он сказал изданию NOS.

По словам Тиммерманса, таким шагом глава Кремля “очень себе навредил бы”.

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Вице-президент ЕК подчеркивает, что большей частью Путин оказывает давление на мелких покупателей.

– Он хотел бы сохранить на своей стороне крупных игроков, потому что это практически единственный источник дохода, который у него остался, – сказал Тиммерманс.

Он добавил, что Европа ищет других поставщиков газа, чтобы полностью перестать зависеть от газа из РФ.

Напомним, РФ перестала поставлять газ Польше, Финляндии и Болгарии. В качестве причины она указала, что представители этих стран отказались платить за газ в рублях.

Тем временем Еврокомиссия подчеркивает, что европейские энергетические компании должны рассчитываться с Газпромом исключительно в евро.

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Источник: NOS

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