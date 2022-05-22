Май, 22 в 9:49

Литва официально прекращает импорт российского газа, нефти и электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Литвы.

Биржевой оператор Nord Pool принял решение приостановить торги российской электроэнергией от ее единственного импортера в странах Балтии — группы компаний Интер РАО.

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Это означает, что с воскресенья, 22 мая, в Литве не будет импорта российской нефти, электроэнергии и природного газа.

Отметим, что правительство Литвы 18 мая одобрило поправки к Закону о природном газе, которые узаконивают возможность отказа от поставок природного газа из государств, угрожающих национальной безопасности.

Потребность Литвы в газе обеспечивается через Клайпедский СПГ-терминал с грузами из США; потребность в электроэнергии — это местная выработка и импорт из стран Евросоюза через существующие соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

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Единственный импортер нефти в Литве Orlen Lietuva отказался от российской нефти больше месяца назад.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис считает, что решение Nord Pool еще больше укрепляет путь к энергетической независимости Литвы, а также является выражением солидарности с Украиной.

Кроме того, Латвия тоже отказалась от российского электричества. Отмечается, что в апреле потребление электроэнергии в Латвии составило 582 651 МВтч. Всего в апреле в Латвии было выработано 657 689 МВтч электроэнергии, а импорт электроэнергии из России составил 209 113 МВтч или на 5% меньше, чем месяцем ранее.

Источник: Минэнергетики Литвы, Delfi