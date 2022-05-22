Травень, 22 в 18:07

Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс сумнівається, що глава Російської Федерації Володимир Путін перекриє газовий кран Нідерландам або таким великим країнам, як Італія або Німеччина.

Про це він сказав NOS.

За словами Тіммерманса, таким кроком глава Кремля “дуже нашкодив би” собі.

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Віце-президент ЄК наголошує, що переважно Путін чинить тиск на дрібних покупців.

– Він хотів би зберегти на своєму боці великих гравців, тому що це практично єдине джерело доходу, яке в нього залишилося, – сказав Тіммерманс.

Він додав, що Європа шукає інших постачальників газу, щоби повністю перестати залежати від газу з РФ.

Нагадаємо, РФ перестала постачати газ Польщі, Фінляндії та Болгарії. Як причину вона вказала, що представники цих країн відмовилися платити за газ у рублях.

Тим часом Єврокомісія наголошує, що європейські енергетичні компанії мають розраховуватися із Газпромом виключно в євро.

Джерело: NOS