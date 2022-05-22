У свободного мира сегодня лицо Украины: Дуда выступил в Верховной Раде
Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде. Народные депутаты встречали его аплодисментами.
Во время своего выступления он подчеркнул, что у свободного мира сегодня лицо Украины.
Duda: The free world today has the face of Ukraine@AndrzejDuda ???????????????? pic.twitter.com/h2ZnzzYt41
— Roman Hryshchuk (@grishchukroma) May 22, 2022
Также в своей речи Анджей Дуда заявил, что после того, что сделали российские военные в Буче, Бородянке и Мариуполе, с Россией уже не может быть таких дел, как обычно.
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила, что Анджей Дуда выступил с исторической речью в Верховной Раде. Его встречали овациями, высказывая благодарность за искреннюю поддержку и помощь, которую Польша предоставляет украинскому народу.
— Он цитировал Франка о духе, который тело рвет к бою, говорил о нашем единстве и ответственности и благодарил Вооруженные силы Украины, заявив, что героическая оборона Мариуполя навсегда войдет в историю, — отметила Кондратюк.
По словам Елены Кондратюк, Анджей Дуда подчеркнул, что Украина обязательно получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. Польский президент пообещал, что вместе с другими коллегами приложит для этого личные усилия.
Фото: Ярослав Железняк