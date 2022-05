Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде. Народные депутаты встречали его аплодисментами.

Во время своего выступления он подчеркнул, что у свободного мира сегодня лицо Украины.

Duda: The free world today has the face of Ukraine@AndrzejDuda ???????????????? pic.twitter.com/h2ZnzzYt41

— Roman Hryshchuk (@grishchukroma) May 22, 2022