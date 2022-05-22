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Факты / Украина

У свободного мира сегодня лицо Украины: Дуда выступил в Верховной Раде

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
У свободного мира сегодня лицо Украины: Дуда выступил в Верховной Раде

Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде. Народные депутаты встречали его аплодисментами.

Во время своего выступления он подчеркнул, что у свободного мира сегодня лицо Украины.

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Также в своей речи Анджей Дуда заявил, что после того, что сделали российские военные в Буче, Бородянке и Мариуполе, с Россией уже не может быть таких дел, как обычно.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила, что Анджей Дуда выступил с исторической речью в Верховной Раде. Его встречали овациями, высказывая благодарность за искреннюю поддержку и помощь, которую Польша предоставляет украинскому народу.

— Он цитировал Франка о духе, который тело рвет к бою, говорил о нашем единстве и ответственности и благодарил Вооруженные силы Украины, заявив, что героическая оборона Мариуполя навсегда войдет в историю, — отметила Кондратюк.

По словам Елены Кондратюк, Анджей Дуда подчеркнул, что Украина обязательно получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. Польский президент пообещал, что вместе с другими коллегами приложит для этого личные усилия.

Фото: Ярослав Железняк

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