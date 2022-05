Президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді України. Народні депутати зустрічали його оплесками.

Під час свого виступу він наголосив, що вільний світ сьогодні має обличчя України.

Duda: The free world today has the face of Ukraine@AndrzejDuda ???????????????? pic.twitter.com/h2ZnzzYt41

— Roman Hryshchuk (@grishchukroma) May 22, 2022