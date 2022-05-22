Травень, 22 в 13:26

Президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді України. Народні депутати зустрічали його оплесками.

Під час свого виступу він наголосив, що вільний світ сьогодні має обличчя України.

Duda: The free world today has the face of Ukraine@AndrzejDuda ???????????????? pic.twitter.com/h2ZnzzYt41 — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) May 22, 2022

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Також у своїй промові Анджей Дуда підкреслив, що після того, що зробили російські військові в Бучі, Бородянці та Маріуполі, з Росією вже не може бути таких справ, як раніше.

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк повідомила, що Анджей Дуда виступив з історичною промовою у Верховній Раді. Його зустрічали оваціями, дякуючи за щиру підтримку і допомогу, яку Польща надає українському народові.

– Він цитував Франка про дух, що тіло рве до бою, говорив про нашу єдність та відповідальність та дякував Збройним силам України, заявивши, що героїчна оборона Маріуполя назавжди увійде в історію, – зауважила Кондратюк.

За словами заступниці голови Верховної Ради, Анджей Дуда наголосив, що Україна обов’язково отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Польський президент пообіцяв, що разом з іншими колегами докладе для цього особистих зусиль.

Фото: Ярослав Железняк