Май, 22 в 20:40

Французский министр по европейским делам Клеман Бон заявил, что по его расчетам, вступление Украины в ЕС может занять от 15 до 20 лет.

– Нужно быть честными…Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 год или 2 года, мы лжем. Это неправда. Это, наверное, 15 или 20 лет, еще очень долго, – цитирует заявление Клемана Бона в эфире одного из местных радио CNN.

Министр подчеркнул, что Киеву нужно войти в предложенное французским президентом Эммануэлем Макроном европейское политическое сообщество.

– Я не хочу, чтобы украинцам продавали иллюзии и ложь. Если мы скажем украинцам: “Добро пожаловать в ЕС”, но вы не читали в договоре, в сноске “Здравствуйте, это через 15 лет”, я думаю, что будут разочарования для целого поколения украинского народа, – отметил министр.

Он добавил, что Европа обязана предложить украинцам политический проект, в который Украина сможет войти.

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– Эта идея дополняет ЕС и может предложить политический и конкретный проект странам, которые не входят в сердце ЕС и хотят сблизиться с нами, – заявил Бон.