Травень, 22 в 20:40

Французький міністр у європейських справах Клеман Бон заявив, що за його розрахунками, вступ України до ЄС може тривати від 15 до 20 років.

– Потрібно бути чесними… Якщо ми говоримо, що Україна вступить до ЄС через 6 місяців, 1 рік чи 2 роки, ми брешемо. Це не правда. Це, мабуть, 15 чи 20 років, ще дуже довго, – цитує заяву Клемана Бона в ефірі одного з місцевих радіо CNN.

Міністр наголосив, що Києву потрібно увійти до запропонованої французьким президентом Еммануелем Макроном європейської політичної спільноти.

– Я не хочу, щоб українцям продавали ілюзії та брехню. Якщо ми скажемо українцям: “Ласкаво просимо до ЄС”, але ви не читали у договорі, у виносці “Здрастуйте, це через 15 років”, я думаю, що будуть розчарування для цілого покоління українського народу, – зазначив міністр.

Він додав, що Європа має запропонувати українцям політичний проект, до якого Україна зможе увійти.

Зараз дивляться

– Ця ідея доповнює ЄС і може запропонувати політичний та конкретний проект країнам, які не входять до серця ЄС та хочуть зблизитися з нами, – заявив Бон.