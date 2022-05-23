Май, 23 в 8:06

На 89 сутки войны в Украине российский враг пытается удержать занятые рубежи на Харьковском направлении и возобновить наступление на Славянск. Не покидают оккупанты попыток захватить Северодонецк.

Карта боевых действий в Украине на 23.05.2022

На Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской области.

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Враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется снижение интенсивности ведения боев.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не вел.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбили 11 атак врага, уничтожили шесть танков, 10 единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны по указанным направлениям сбили один БпЛА Орлан-10 и вражеский самолет Су-25.

Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили четыре вражеских крылатых ракет.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW