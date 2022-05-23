Травень, 23 в 8:06

На 89-ту добу війни в Україні російський ворог намагається утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку та відновити наступ на Слов’янськ. Не полишають окупанти спроб захопити Сєверодонецьк.

Карта бойових дій в Україні на 23.05.2022

На Донецькому напрямку противник намагається вийти на адміністративні кордони Луганської області.

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Ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку окупанти застосували артилерію в районі Олександропілля.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення боїв.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбили 11 атак ворога, знищили шість танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони на зазначених напрямках збили один БпЛА Орлан-10 та ворожий літак Су-25.

Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили чотири ворожі крилаті ракети.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW