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Факты / Украина

Оккупанты расстреляли сотрудника Запорожской АЭС, ворвавшись к нему домой – Энергоатом

Анастасия Гевко, редактор ленты
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

В понедельник, 23 мая, российские агрессоры ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его.

Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал Энергоатом у себя в Telegram.

– 23 мая 2022 года российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия. С многочисленными пулевыми ранениями Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь, – отмечается в заявлении.

Напомним, российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции 4 марта. Они контролируют проход на станцию и админздания.

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Позднее, в середине марта, оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.

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