Окупанти розстріляли співробітника Запорізької АЕС, увірвавшись до нього додому – Енергоатом

Травень, 23 в 19:01

У понеділок, 23 травня, російські агресори увірвалися до будинку співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його.

Про це йдеться у повідомленні, яке опублікував Енергоатом у себе в Telegram.

– 23 травня 2022 року російські окупанти увірвалися до будинку співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї. З численними кульовими пораненнями Сергія госпіталізовано до міської лікарні Енергодару. Лікарі борються за його життя, – наголошується у заяві.

Нагадаємо, російські війська захопили територію Запорізької атомної електростанції 4 березня. Вони контролюють прохід на станцію та адмінбудівлі.

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Пізніше, у середині березня, окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля зруйнованого навчально-тренувального центру та енергоблоку №1.