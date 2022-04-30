Смелое и решительное сопротивление граждан Украины может разрушить план Кремля по созданию на временно захваченных территориях Херсонской области так называемой “херсонской народной республики” (“ХНР”).

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как объяснил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, хозяину Кремля Владимиру Путину нужно до 9 мая продемонстрировать населению РФ хоть какой-то свой “успех” в войне против Украины.

А поскольку реального успеха нет, то псевдореферендум в Херсонской области хотят преподнести как одну из “побед” российских оккупантов.

— Он (Путин — Ред.) все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что “народ Херсонской области” провозгласил “херсонскую народную республику” и хочет войти в состав России. Это будет преподноситься как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины. Следующими шагами могут быть запорожская, одесская (“народные республики”, – Ред.)… Это стратегия Путина, которую он пытается реализовать на территории независимых государств бывшего Советского Союза, – подчеркнул Скибицкий.

Он уточнил, что тактика страны-агрессора на временно захваченных территориях Украины заключается в установлении силовыми структурами жесткого контроля. А на должности в органах местной власти обычно назначают марионеток РФ, которые будут послушно выполнять все указания Кремля.

В то же время, Скибицкий отметил, что сопротивление и активная позиция украинцев могут сорвать проведение псевдореферендума и планы российских захватчиков по созданию “ХНР”.

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О планах РФ по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики Генеральный штаб ВСУ сообщал еще в конце марта.

В начале апреля стало известно, что в типографии в оккупированной Новой Каховке российские захватчики начали печатать агитационные материалы для псевдореферендума. Сначала оккупанты планировали провести “референдум” в начале мая, впоследствии переносили его на конец апреля.

25 апреля российские оккупанты захватили здание Херсонского городского совета и сняли украинские флаги с него.

28 апреля городской голова Херсона Игорь Колыхаев отметил, что не видит предпосылок для проведения “референдума”. По его мнению, российские захватчики, по всей вероятности, захотят “присоединить” Херсонскую область к Крыму.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: ГУР Минобороны Украины