Май, 24 в 18:39

В настоящее время продолжаются боевые действия в районе Северодонецка Донецкой области. Враг активно наступает в сторону города под прикрытием огня артиллерии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ 24 мая в вечерней сводке.

На Бахмутском направлении противник наступает в районах Липово и Белогоровки.

На Донецком — пытается прорвать оборону ВСУ и выйти на административные границы Луганской области. Здесь россияне также нанесли авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры в Краматорске, Лимане и Славянске.

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Относительная тишина сейчас на Харьковском и Славянском направлениях, российкие войска проводят разведку и пытаются создать благоприятные условия для возобновления наступления.

Они обстреляли из артиллерии подразделения Сил обороны в районе населенного пункта Циркуны и провели разведку боем в районе Пасеки, однако неудачно – понесли потери и отступили.

Российские войска сегодня обстреляли территорию ЧАО Северодонецкое объединение Азот. В результате вражеских обстрелов погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорит, что РФ все силы направила на захват Северодонецка и Лисичанска.

Фото: Сергій Гайдай