Травень, 24 в 18:39

Наразі тривають бойові дії в районі Сєвєродонецька Донецької області. Ворог активно наступає у бік міста під прикриттям вогню артилерії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ 24 травня у вечірньому зведенні.

На Бахмутському напрямку противник наступає в районах Липового та Білогорівки.

На Донецькому – намагається прорвати оборону ЗСУ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Тут росіяни також завдали авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Краматорську, Лимані та Слов’янську.

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Відносна тиша зараз на Харківському та Слов’янському напрямках, російська війська проводять розвідку та намагаються створити сприятливі умови для відновлення наступу.

Вони обстріляли з артилерії підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Циркуни та провели розвідку боєм в районі Пасіки, проте невдало – зазнали втрат і відступили.

Російські війська сьогодні обстріляли територію ПрАТ Сєверодонецьке об’єднання Азот. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо людей. Ще одного жителя було тяжко поранено в центральній частині міста.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай каже, що РФ усі сили спрямувала на захоплення Сєвєродонецька й Лисичанська.

Фото: Сергій Гайдай