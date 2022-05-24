Май, 24 в 8:53

В Луганской области российские оккупанты всеми силами пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск, предварительно уничтожив города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Русская армия целый день и ночь обстреливает Северодонецк, больше всего досталось старым районам.

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По словам Гайдая, в Северодонецке за сутки четыре человека погибли. В одной из многоэтажек обнаружили тела двух мужчин и женщины, еще одна северодончанка получила тяжелые ранения и впоследствии скончалась в больнице. В другом районе города ранены две женщины.

В Лисичанске наблюдался густой дым со стороны нефтеперерабатывающего завода, который находится возле трассы Лисичанск-Бахмут. Обстрелы НПЗ идут систематически. В Лисичанске за сутки ранен один человек.

В городе Горское в Луганской области российские оккупанты в очередной раз обстреляли областную специализированную школу-интернат. Это был современный центр обучения.

Постоянно поступают данные о разрушенных домах в Попасной и Рубежном. При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия по направлениям Тошковки и Устиновки близ Лисичанска. Целый день под вражескими обстрелами был химзавод Азот в Северодонецке.

По словам Сергея Гайдая, вражеская армия готовится форсировать реку Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования оккупанты развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

За минувшие сутки на Донбассе Вооруженные силы Украины отбили 16 атак, уничтожили восемь танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.

Подразделения ПВО сбили один беспилотник типа Гранат и 6 БПЛА типа Орлан-10.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай