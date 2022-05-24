Травень, 24 в 8:53

На Луганщині російські окупанти усіма силами намагаються оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, попередньо знищивши міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Російська армія цілий день і ніч обстрілює Сєвєродонецьк, найбільше дісталося старим районам.

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За словами Гайдая, у Сєвєродонецьку за добу чотири людини загинуло. В одній з багатоповерхівок виявили тіла двох чоловіків та жінки, ще одна сєвєродончанка зазнала важких поранень і згодом померла в лікарні. В іншому районі міста поранено двох жінок.

У Лисичанську спостерігали густий дим з боку нафтопереробного заводу, розташованого біля траси Лисичанськ-Бахмут. Обстріли НПЗ йдуть систематично. У Лисичанську за добу поранено одну людину.

У місті Гірське на Луганщині російські окупанти вчергове обстріляли обласну спеціалізовану школу-інтернат. Це був сучасний центр для навчання.

Постійно надходять дані про зруйновані будинки у Попасній та Рубіжному. За підтримки артилерії ворог веде штурмові дії в напрямках Тошківки та Устинівки поблизу Лисичанська. Цілий день під ворожими обстрілами був хімзавод Азот у Сєвєродонецьку.

За словами Сергія Гайдая, ворожа армія готується форсувати річку Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування окупанти розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

За минулу добу на Донбасі Збройні сили України відбили 16 атак, знищили вісім танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль.

Підрозділи ППО збили один безпілотник типу Гранат і шість БПЛА типу Орлан-10.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай