Министры иностранных дел стран Европейского Союза согласились предоставить Украине еще €500 млн военной помощи.

Об этом проинформировал на пресс-конференции по итогам встречи высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что общая сумма помощи Евросоюза достигнет €2 млрд.

Военную помощь будут оказывать через Европейский фонд мира (European Peace Facility) – инструмент ЕС, покрывающий финансирование в военной и оборонной сферах.

– Мы согласились предоставить дополнительные €500 млн из Европейского фонда мира для доставки оружия. То, что началось с €500 млн, теперь приближается к €2 млрд, — подчеркнул Боррель.

Он добавил, что “это только верхушка айсберга”, поскольку некоторые страны-члены Евросоюза также оказывают помощь Украине.

На встрече министров присутствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Во время заседания министры ЕС заверили в дальнейшей поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

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Была проанализирована необходимая финансовая поддержка для нашего государства, гуманитарная ситуация. Кроме того, обсуждалось послевоенное восстановление Украины.

Перед заседанием Боррель проинформировал, какое вооружение Евросоюз уже предоставляет Украине. Главу дипломатии ЕС попросили ответить, на какое тяжелое вооружение пойдут дополнительные €500 млн.

– Я бы не назвал это тяжелым вооружением. Это обычное оружие для использования в войне на истощение: артиллерия и бронированные танки. Обычное оружие, которое вы используете в таких войнах, – рассказал он.

Что известно о помощи ЕС для Украины

В конце февраля этого года Евросоюз принял решение предоставить Украине летальное вооружение на €450 млн, а также нелетальную помощь на €50 млн (топливо, защитное оборудование).

Тогда Жозеп Боррель подчеркивал, что ЕС впервые в истории профинансирует закупки и поставки летального оружия для третьей страны.

В марте было решено удвоить военную помощь для Украины (до €1 млрд).

А в апреле Европейский Союз решил предоставить нашему государству третий транш военной помощи в размере €500 млн. Таким образом, общая сумма помощи ЕС выросла до €1,5 млрд.

Источник: Еврокомиссия, European External Action Service