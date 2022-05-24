Травень, 24 в 15:59

Рада ЄС схвалила виділення Україні чергового, вже четвертого, траншу військової допомоги у розмірі €500 млн. Це дозволить Євросоюзу і надалі підтримувати українську армію озброєнням.

Як зазначили в пресслужбі Ради ЄС, новий транш дозволить Україні продовжувати захист свого суверенітету та територіальної цілісності від повномасштабної агресії РФ.

Раніше Євросоюз виділив для України три транші військової підтримки на загальну суму €1,5 млрд. З урахуванням четвертого траншу загальна сума допомоги досягне €2 млрд.

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В Раді ЄС зазначили, що обсяг озброєння, яке буде надано Києву в рамках нового пакету допомоги, відповідає пріоритетам, заявленим урядом України.

Із четвертого траншу на €500 млн:

• €490 млн будуть спрямовані на військову техніку, призначену “для нанесення летальних ударів в оборонних цілях”;

• €10 млн – на обладнання, засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги, а також паливо.

– Історія завтрашнього дня пишеться сьогодні на полях боїв в Україні. Із урахуванням цих €500 млн Євросоюз загалом надав €2 млрд на підтримку постачання військової техніки для Збройних сил України. Ця підтримка є лише частиною зусиль Європи, спрямованих на те, щоб допомогти Україні захистити себе. Євросоюз та його держави-члени сповнені рішучості продовжувати. Ми робили це від початку війни і продовжуватимемо до кінця, – наголосив, коментуючи виділення нового траншу допомоги, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Військову допомогу, як і раніше, надаватимуть через Європейський фонд миру (European Peace Facility). Це спеціальний інструмент ЄС, який покриває фінансування у військовій та оборонній сферах.

Попередні транші допомоги для України Євросоюз погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.

Джерело: Рада ЄС