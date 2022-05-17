Май, 17 в 20:44

Европейский Союз не позволит, чтобы у Украины закончилось вооружение, необходимое для противодействия российским войскам в развязанной РФ полномасштабной войне.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза.

Он сообщил, что во время сегодняшнего заседания обсуждалась тема полномасштабной войны в Украине. Боррель добавил, что к министрам обороны стран ЕС присоединился с помощью видеосвязи министр обороны Украины Алексей Резников, проинформировавший о ситуации в нашей стране и нуждах украинской армии.

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Боррель напомнил, что Евросоюз продолжает поддерживать Украину в войне с РФ.

– Я думаю, что эта поддержка делает разницу на поле боя относительно возможностей украинской армии. Мы должны поддерживать их усилия. Мы должны перепланировать ресурсы и должны сказать, что эта поддержка в данный момент является критической, потому что война находится в критическом поворотном моменте. И мы не можем позволить, чтобы у Украины закончилось оборудование. И мы не допустим, чтобы у Украины закончилась техника, потому что битва на Донбассе находится на этапе контрнаступления украинцев и вытеснения россиян, – подчеркнул Боррель.

Он назвал действия украинской армии “экстраординарным успехом”. Боррель добавил, что у украинцев есть “невероятные возможности”, чтобы противостоять армии РФ и проводить контратаки.

Глава дипломатии ЕС заверил, что у стран-членов Евросоюза достаточно ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки оружия Украине.

– Безусловно, у членов ЕС достаточно ресурсов, чтобы продолжать поддержку Украины в том же темпе. С этим нет проблем, – отметил он.

О дополнительных €500 млн для Украины

Жозеп Боррель также сообщил, что министры обороны стран-членов ЕС одобрили предложение о выделении для Украины дополнительных €500 млн на вооружение.

Главный дипломат Евросоюза напомнил, что с учетом этой суммы размер помощи для Украины от ЕС достигнет €2 млрд.

– Дополнительный транш в €500 млн доведет до €2 млрд общую военную поддержку от Евросоюза. Но это лишь часть европейских усилий: государства-члены также прилагают очень много усилий. Я не озвучу вам общую сумму, но это гораздо больше, чем люди могут себе представить. И мы будем продолжать до конца, – заявил Боррель.

О способности РФ продолжать наступление

Жозепа Борреля попросили ответить на вопрос, как долго, по его мнению, войска РФ смогут продолжать наступление на территории Украины.

В ответ он напомнил об огромных потерях РФ в этой войне.

– Я бы не решился выдвигать гипотезу о том, как долго Россия может сопротивляться… Но если это правда, что РФ потеряла около 15% своих войск с начала войны, то это мировой рекорд потерь армии, вторгшейся в страну, — подчеркнул Боррель.

Он добавил, что РФ потеряла много военной техники – танки, артиллерию, беспилотники. По словам Борреля, эти потери беспрецедентны и впечатляющи.

– Я не знаю, смогут ли они пополнить запасы, но масштабы потерь российской армии действительно впечатляют, – отметил он.

Как известно, накануне министры иностранных дел стран Евросоюза согласились предоставить Украине еще €500 млн военной помощи. Ее будут выделять через Европейский фонд мира (European Peace Facility) – специальный инструмент ЕС, покрывающий финансирование в военной сфере.

В этом контексте Жозеп Боррель сообщил журналистам, что Евросоюз уже предоставляет Украине артиллерию и танки.