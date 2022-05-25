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Факты / Украина

Разрушены ТРЦ и более 60 домов: Запорожье оправляется от ракетных ударов РФ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракетний обстріл Запоріжжя 25 травня 2022

Три из четырех вражеских ракет, которыми утром 25 мая россияне атаковали Запорожье, попали в объекты Шевченковского района и торговый центр в Александровском районе.

Об этом сообщил секретарь городской военно-гражданской администрации Анатолий Куртев.

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Кроме того, в частном секторе одного из районов города повреждено более 60 домов. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

Данные о разрушениях в результате ракетных обстрелов 25 мая будут уточняться, отмечает Анатолий Куртев.

Раненых, которых, согласно обновленной информации, четверо, а не трое, после первой медицинской помощи отпустили домой.

– Враг не приблизился к Запорожью ни на сантиметр – наши защитники продолжают четко и профессионально выполнять свои боевые задачи и наносят оккупантам потери, – заверил жителей и гостей города секретарь городской военно-гражданской администрации.

По его словам, только за прошедшие сутки Силы обороны региона ликвидировали 16 российских военных и ранили еще 20.

Кроме того, 24 мая украинские защитники в области уничтожили:

  • два танка,
  • одну артиллерийскую установку,
  • пять боевых бронированных машин,
  • три беспилотника,
  • две радиолокационные станции,
  • две станции радиоэлектронной борьбы,
  • семь единиц автомобильной техники.

Напомним, что 25 мая в 05.13 российские войска атаковали Запорожье четырьмя крылатыми ракетами.

Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны.

Из-за вражеских обстрелов один человек погиб и еще четверо получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 91-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анатолий Куртев

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