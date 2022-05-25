Разрушены ТРЦ и более 60 домов: Запорожье оправляется от ракетных ударов РФ
Три из четырех вражеских ракет, которыми утром 25 мая россияне атаковали Запорожье, попали в объекты Шевченковского района и торговый центр в Александровском районе.
Об этом сообщил секретарь городской военно-гражданской администрации Анатолий Куртев.
Кроме того, в частном секторе одного из районов города повреждено более 60 домов. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.
Данные о разрушениях в результате ракетных обстрелов 25 мая будут уточняться, отмечает Анатолий Куртев.
Раненых, которых, согласно обновленной информации, четверо, а не трое, после первой медицинской помощи отпустили домой.
– Враг не приблизился к Запорожью ни на сантиметр – наши защитники продолжают четко и профессионально выполнять свои боевые задачи и наносят оккупантам потери, – заверил жителей и гостей города секретарь городской военно-гражданской администрации.
По его словам, только за прошедшие сутки Силы обороны региона ликвидировали 16 российских военных и ранили еще 20.
Кроме того, 24 мая украинские защитники в области уничтожили:
- два танка,
- одну артиллерийскую установку,
- пять боевых бронированных машин,
- три беспилотника,
- две радиолокационные станции,
- две станции радиоэлектронной борьбы,
- семь единиц автомобильной техники.
Напомним, что 25 мая в 05.13 российские войска атаковали Запорожье четырьмя крылатыми ракетами.
Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны.
Из-за вражеских обстрелов один человек погиб и еще четверо получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 91-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Анатолий Куртев