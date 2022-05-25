Зруйновані ТРЦ та понад 60 будинків: Запоріжжя оговтується від ракетних ударів РФ

Травень, 25 в 15:27

Три з чотирьох ворожих ракет, якими вранці 25 травня росіяни атакували Запоріжжя, поцілили в об’єкти Шевченківського району та торговельний центр в Олександрівському районі.

Про це повідомив секретар міської військово-цивільної адміністрації Анатолій Куртєв.

Зараз дивляться

Крім цього, у приватному секторі одного з районів міста пошкоджено понад 60 будинків. Нині на місці працюють відповідні служби.

Дані про руйнування внаслідок ракетного обстрілу 25 травня уточнюватимуться, зазначає Анатолій Куртєв.

Поранених, яких, згідно з оновленою інформацією, четверо, а не троє, після першої медичної допомоги відпустили додому.

– Ворог не наблизився до Запоріжжя бодай на сантиметр – наші захисники продовжують чітко та професійно виконувати свої бойові завдання й завдають окупантам втрат, – запевнив жителів та гостей міста секретар міської військово-цивільної адміністрації.

За його словами, лише впродовж минулої доби Сили оборони регіону ліквідували 16 російських військових та поранили ще 20.

Окрім того, 24 травня українські захисники в області знищили:

два танки,

одну артилерійську установку,

п’ять бойових броньованих машин,

три безпілотники,

дві радіолокаційні станції,

дві станції радіоелектронної боротьби,

сім одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, що 25 травня о 05.13 російські війська атакували Запоріжжя чотирма крилатими ракетами.

Одну з них збили сили протиповітряної оборони.

Через ворожий обстріл одна людина загинула та ще четверо дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Анатолій Куртєв