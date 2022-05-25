Зруйновані ТРЦ та понад 60 будинків: Запоріжжя оговтується від ракетних ударів РФ
Три з чотирьох ворожих ракет, якими вранці 25 травня росіяни атакували Запоріжжя, поцілили в об’єкти Шевченківського району та торговельний центр в Олександрівському районі.
Про це повідомив секретар міської військово-цивільної адміністрації Анатолій Куртєв.
Крім цього, у приватному секторі одного з районів міста пошкоджено понад 60 будинків. Нині на місці працюють відповідні служби.
Дані про руйнування внаслідок ракетного обстрілу 25 травня уточнюватимуться, зазначає Анатолій Куртєв.
Поранених, яких, згідно з оновленою інформацією, четверо, а не троє, після першої медичної допомоги відпустили додому.
– Ворог не наблизився до Запоріжжя бодай на сантиметр – наші захисники продовжують чітко та професійно виконувати свої бойові завдання й завдають окупантам втрат, – запевнив жителів та гостей міста секретар міської військово-цивільної адміністрації.
За його словами, лише впродовж минулої доби Сили оборони регіону ліквідували 16 російських військових та поранили ще 20.
Окрім того, 24 травня українські захисники в області знищили:
- два танки,
- одну артилерійську установку,
- п’ять бойових броньованих машин,
- три безпілотники,
- дві радіолокаційні станції,
- дві станції радіоелектронної боротьби,
- сім одиниць автомобільної техніки.
Нагадаємо, що 25 травня о 05.13 російські війська атакували Запоріжжя чотирма крилатими ракетами.
Одну з них збили сили протиповітряної оборони.
Через ворожий обстріл одна людина загинула та ще четверо дістали поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Анатолій Куртєв