Травень, 26 в 1:37

У майбутньому Україна зможе вільно розповісти про причини, чому Росія погодилася на евакуацію військовослужбовців з заводу Азовсталь у Маріуполі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 25 травня.

– Евакуація цивільних та солдатів з Азовсталі в Маріуполі є дивом. Я можу відверто сказати, що ми вдячні генеральному секретареві ООН (Антоніу Гутеррішу, – Ред.) та Червоному хресту за сприяння цьому процесу. Потрібно було багато годин і телефонних дзвінків для президента Зеленського, в яких довелося брати участь у складних обговореннях та прийнятті рішень. Але, зрештою, все спрацювало. Настане час, коли ми вільно говоритимемо про причини, чому Росія погодилася на цю операцію. На сьогодні я змушений промовчати, оскільки зможу говорити лише коли побачу, що всі вони повернулися на територію, підконтрольну (українському, – Ред.) уряду. Нині все дуже тендітно. Ми хочемо зберегти їхнє життя, захистити їх, – сказав Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ додав, що Україна стикається із ще більшою проблемою примусової депортації українців на російські території.

Зараз дивляться

– Я не знаю кількості, скільки саме українців було примусово депортовано, бо Росія не ділиться цим ні з ким. Ми не знаємо де ці люди. Все, що я можу зробити, це публічні заяви до людей, які дивляться телевізор або читають новини: якщо ви в Росії, але хочете повернутись назад в Україну, то вам необов’язково робити це безпосередньо. Якщо ви дістанетеся до будь-якого посольства (України, – Ред.) в країні, яка є сусідами з РФ, наприклад до Білорусі чи Грузії, то постарайтеся дістатися до посольства, ідентифікуйте себе і ми вам допоможемо, – додав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України додав, що загальна кількість примусово депортованих до Росії, швидше за все, становить сотні тисяч людей.

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Джерело: RTVE Noticias