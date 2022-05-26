Май, 26 в 10:15

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский враг задался целью полностью захватить Луганскую область и перейти на Донецкую.

Об этом глава СНБО сказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

По его словам, ситуация на фронте остается очень сложной.

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— Враг ставит задачу полного захвата Луганской области, выход на границы, которые были в свое время в Луганской области, и большое желание переходить на Донецкую область, — отметил Данилов.

Пока Россия перебрасывает на Донбасс огромное количество оружия и поэтому следующие 3-4 недели будут сложными, предупредил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что планы Путина в этой войне менялись на протяжении всех трех месяцев. По его словам, основное для российского президента – это уничтожение Украины как государства, и украинцев как нации.

Российская армия изменила тактику – забрала свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей и сосредоточила силы на Харьковском, Изюмском направлениях. Кроме того, россияне перебросили большую часть войск в Запорожскую, Николаевскую области и вблизи Херсона.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российская армия пытается одновременно оцепить несколько небольших ячеек ВСУ в Донецкой и Луганской областях.