Май, 26 в 0:03

Прошло время, когда в мире торговали интересами народов для удовлетворения аппетитов диктатора.

Об этом в вечернем обращении 25 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подверг критике заявления, звучавшие на экономическом форуме в Давосе, где речь шла об уступках со стороны Украины, чтобы удовлетворить интересы президента РФ Владимира Путина.

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— Вспомните, как все начиналось 24 февраля, когда многие в мире даже не верили, что Украина сможет выстоять против полномасштабной войны. Это ведь было? Было. Почему это было? Не потому, что все эти сомневающиеся люди ошибались, когда оценивали потенциал нашего государства. А потому, что многие из них и оценивать не начинали. Многим из них просто не хотелось принимать во внимание Украину. Не было такой привычки – принимать во внимание Украину. Хотя у них есть привычка учитывать Россию. Причем и тогда, когда для этого нет объективных оснований, — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины заявил, что принимать во внимание Украину многим лидерам мнений было “неудобно”, а принимать во внимание Россию — удобно и очень выгодно.

— Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало. Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И, несмотря на построенные российским государством “фильтрационные лагеря”, в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала это все в Европе, – сказал Владимир Зеленский.

Он вспомнил отдельные заявления, которые звучали с Запада: как от известных государственных деятелей из прошлого, так и от авторитетных западных изданий.

— Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер (Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, — Ред.) и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938 год, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене. Кстати, в реальном 1938 году, когда семья г-на Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними, – сказал президент Украины.

Он также упомянул публикацию в New York Times, в которой также звучали предложения о том, что Украина должна пойти на компромиссы в обмен на мир.

– Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что якобы Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все же 2022 год, – сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что за всеми геополитическими компромиссами эти “великие геополитики” не видят обычных людей.

— Обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Надо всегда видеть людей. И помнить, что ценности – это не просто слово, – добавил президент Украины.

Он объяснил, что именно поэтому уделяет внимание международным площадкам и делает обращение в парламенты разных государств.

– Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на давление всех, кто застрял в XX веке, когда интересами народов торговали ради попыток удовлетворить аппетит диктаторов, в сторону Украины все же раздаются заявления о поддержке.

Кроме того, президент объявил о награждении 144 военнослужащих ВСУ государственными наградами, из них 17 – посмертно.