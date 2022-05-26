Травень, 26 в 0:03

Минув час, коли у світі торгували інтересами народів задля задовільнення апетитів диктатора.

Про це у вечірньому зверненні 25 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

Він піддав критиці заяви, що лунали на економічному форумі в Давосі, де йшлося про поступки з боку України, аби задовольнити інтереси президента РФ Володимира Путіна.

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– Згадайте, як усе починалося 24 лютого, коли багато хто у світі навіть не вірив, що Україна зможе вистояти проти повномасштабної війни. Це ж було? Було. А чому це було? Не тому, що всі ці люди, хто сумнівався, однаково помилялися, коли оцінювали потенціал нашої держави. А тому, що багато хто з них і оцінювати не починав. Багатьом з них просто не хотілося брати до уваги Україну. Не було такої звички – брати до уваги Україну. Хоча в них є звичка брати до уваги Росію. Причому й тоді, коли для цього немає об’єктивних підстав, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України заявив, що брати до уваги Україну багатьом лідерам думок було “незручно”, а брати до уваги Росію – зручно і дуже вигідно.

– Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч у Давосі це знову прозвучало. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні. Попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу й Маріуполь тощо. Попри зруйновані міста. І попри побудовані російською державою “фільтраційні табори”, у яких убивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила це все у Європі, – сказав Володимир Зеленський.

Він згадав окремі заяви, які лунали з Заходу: як від відомих державних діячів з минулого, так й авторитетних західних видань.

– Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер (Генрі Кіссинджер, колишній держсекретар США, – Ред.) і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссинджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними, – сказав президент України.

Він також згадав публікацію у New York Times, в якій також лунали пропозиції, що Україна має піти на компроміси в обмін на мир.

– Почали з’являтися й симптоматичні редакційні статті в деяких західних ЗМІ про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир. Можливо, у New York Times у 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж 2022 рік, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що за усіма геополітичними компромісами ці “великі геополітики” не бачать звичайних людей.

– Звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, й живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Треба завжди бачити людей. І пам’ятати, що цінності – це не просто слово, – додав президент України.

Він пояснив, що саме тому приділяє увагу до міжнародних майданчиків та робить звернення до парламентів різних держав.

– Ми повинні зробити все можливе, щоб у світі з’явилася стійка звичка – брати до уваги Україну, – сказав президент України.

Володимир Зеленський заявив, що попри тиск усіх, хто застряг у XX столітті, коли інтересами народів торгували заради спроб задовольнити апетит диктаторів, в бік України все ж лунають заяви про підтримку.

Крім того, президент оголосив про нагородження 144 військовослужбовців ЗСУ державними нагородами, з них 17 – посмертно.