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Факты / Украина

Go go go: добровольцы США оперативно уничтожили российский БТР и сняли это на видео

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Go go go: добровольцы США оперативно уничтожили российский БТР и сняли это на видео

Добровольцы из США, которые воюют с российскими оккупантами на стороне Украины, сняли на видео момент уничтожения врага из засады.

По понятным причинам место дислокации американских военнослужащих не указывается.

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На кадрах видно, что группа добровольцев США устроили засаду, предварительно узнав о месте нахождения оккупантов.

После того, как удалось обнаружить российский бронетранспортер, американские военные проследили за ним с помощью разведывательного дрона.

Заняв выгодную для атаки позицию, один из бойцов США ударил по БТР оккупанта из противотанкового гранатомета.

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