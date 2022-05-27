Go go go: добровольцы США оперативно уничтожили российский БТР и сняли это на видео

Май, 27 в 17:08

Добровольцы из США, которые воюют с российскими оккупантами на стороне Украины, сняли на видео момент уничтожения врага из засады.

По понятным причинам место дислокации американских военнослужащих не указывается.

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На кадрах видно, что группа добровольцев США устроили засаду, предварительно узнав о месте нахождения оккупантов.

После того, как удалось обнаружить российский бронетранспортер, американские военные проследили за ним с помощью разведывательного дрона.

Заняв выгодную для атаки позицию, один из бойцов США ударил по БТР оккупанта из противотанкового гранатомета.