Go go go: добровольці США оперативно знищили російський БТР і зняли це на відео

Травень, 27 в 17:08

Добровольці з США, які воюють з російськими окупантами на боці України, зняли на відео момент знищення ворога із засідки.

Зі зрозумілих причин місце дислокації американських військовослужбовців не вказується.

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На кадрах помітно, що група добровольців США влаштували засідку, попередньо дізнавшись про місце розташування окупантів.

Після того, як вдалося виявити російський бронетранспортер, американські військові простежили за ним за допомогою розвідувального дрону.

Зайнявши вигідну для атаки позицію, один із бійців США вдарив по БТР окупанта з протитанкового гранатомета.