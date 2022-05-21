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Факты / Украина

Сравнивают службу в армии РФ с рабством: мобилизованные в ОРДО хотят сбежать с войны – СБУ

Юлия Соколова, редактор ленты
Техніка РФ

Оккупанты, мобилизованные на временно захваченной РФ территории Донецкой области, ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, перехваченные Службой безопасности Украины.

Судя по разговору, оккупанты начали сравнивать службу в армии РФ с рабством, называть это нарушением прав человека и готовы дезертировать. На подобные реалии пожаловался в телефонном разговоре с женой мобилизованный в террористическом формировании “ДНР” местный житель.

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– Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это, – заявил оккупант.

Он призвал жену найти, к кому можно обратиться за помощью.

– В Россию не пожалуешься, потому что это РФ заставила, петушилину (главарю террористов ОРДО Пушилину, — Ред.) не пожалуешься, потому что он нас подарил или продал России, Украине – я буду предателем, – сетовал оккупант.

В связи с этим в СБУ посоветовали захватчикам, желающим остаться живыми во время войны, сдаваться в плен. Это можно сделать, позвонив по номеру 2402 (на “горячую линию”, созданную для подобных случаев).

Эта телефонная линия работает как для украинских, так и для российских номеров.

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