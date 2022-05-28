Май, 28 в 11:13

Российские военные несут значительные потери в захваченном накануне отеле Мир в Северодонецке Луганской области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

– В отель россияне зашли, выбить их оттуда пока не получилось, но они несут огромные потери – у них там очень много погибших, – сообщает Сергей Гайдай.

Глава ОВА отмечает: отель расположен на окраине города. Сразу за зданием – лес.

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Дальше отеля захватчики продвинуться не могут, хотя и постоянно пытаются это сделать.

– Тактика у них одна и та же: несколько часов артиллерийских обстрелов, а затем попытки продвинуться. Но ничего у них пока не получается, потому что их сдерживают наши ребята, – добавляет Сергей Гайдай.

По состоянию на 28 мая российская армия уничтожает Северодонецк, нанося авиаудары и обстреливая город из всех имеющихся видов вооружения – танков, артиллерии, минометов и систем залпового огня.

Вражеский огонь настолько плотный, говорит глава областной военной администрации, что сложно найти перерыв для решения гуманитарных вопросов.

Однако, добавляет Сергей Гайдай, Северодонецк не отрезан и связь с городом есть.

Сейчас между Северодонецком на Лисичанском грузовики не проедут – только легковой транспорт, потому что трасса Лисичанск – Бахмут полностью обстреливается.

– Но дорога не под контролем российской армии. Россияне ее не перекрыли, но обстреливают. Ехать по ней очень опасно и рискованно. Там на трассе много полностью расстрелянных автомобилей, но область не отрезана, связь есть. Доступ что к Лисичанску, что к Горской общине, что к Северодонецку есть. Вчера ввезли гуманитарные грузы, а патрульные полицейские эвакуировали 31 человека, – отмечает руководитель ОВА.

Напомним, что 27 мая диверсанты захватили отель Мир на окраине Северодонецка во время наступления российских военных сразу по нескольким направлениям.

28 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении армии РФ во время штурма в районах Северодонецка, Осколоновки и Тошковки.

Согласно данным украинской стороны, оккупантам пришлось отойти на ранее занятые позиции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергей Гайдай