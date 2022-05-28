Росіяни не можуть просунутись далі околиць Сєвєродонецька – ОВА

Травень, 28 в 11:13

Російські військові зазнають значних втрат у захопленому напередодні готелі Мир у Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– У готель росіяни зайшли, вибити їх звідти поки не вийшло, але вони зазнають величезних втрат – у них там дуже багато загиблих, – зазначає Сергій Гайдай.

Очільник ОВА наголошує: готель розташований на околиці міста. Відразу за будівлею – ліс.

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Далі готелю загарбники просунутись не можуть, хоч і постійно намагаються це зробити.

– Тактика в них одна й та сама: кілька годин артилерійських обстрілів, а потім намагання просунутись. Але нічого в них поки що не виходить, бо їх стримують наші хлопці, – додає Сергій Гайдай.

Станом на 28 травня російська армія знищує Сєвєродонецьк, завдаючи авіаударів та обстрілюючи місто з усіх наявних видів озброєння – танків, артилерії, мінометів та систем залпового вогню.

Ворожий вогонь настільки щільний, говорить очільник обласної військової адміністрації, що складно знайти перерву для вирішення гуманітарних питань.

Однак, додає Сергій Гайдай, Сєвєродонецьк не відрізаний і зв’язок із містом є.

Нині між Сєвєродонецьком на Лисичанськом вантажівки не проїдуть – тільки легковий транспорт, тому що траса Лисичанськ – Бахмут повністю обстрілюється.

– Але дорога не під контролем російської армії. Росіяни її не перекрили, але обстрілюють. Їхати нею дуже небезпечно та ризиковано. Там на трасі багато вщент розстріляних автомобілів, але область не відрізана, зв’язок є. Доступ що до Лисичанська, що до Гірської громади, що до Сєвєродонецька є. Учора завезли гуманітарні вантажі, а патрульні поліцейські евакуювали 31 людину, – зазначає керівник ОВА.

Нагадаємо, що 27 травня диверсанти захопили готель Мир на околиці Сєвєродонецька під час наступу російських військових одразу з кількох напрямків.

28 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про поразку армії РФ під час штурму в районах Сєвєродонецька, Осколонівки й Тошківки.

За даними української сторони, окупантам довелось відійти на раніше зайняті позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай